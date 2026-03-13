Rachida Dati, candidate de la droite à la mairie de Paris, appelle à "faire tous barrage à la gauche radicale", qu'elle dit "majoritaire sur la liste d'Emmanuel Grégoire", lors de son premier et dernier grand meeting public à trois jours du premier tour. IMAGES
Municipales à Paris: Rachida Dati appelle à "faire barrage" à la "gauche radicale"
