Au Mexique, la suspension des visas de routiers aux USA inquiète

information fournie par AFP Video 22/08/2025 à 16:08

Alors qu'ils attendent de passer la frontière américaine, des routiers mexicains inquiets pour leur avenir après l'annonce jeudi de la décision du gouvernement américain de suspendre les visas aux chauffeurs étrangers.

