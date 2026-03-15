Bruno Salomone, connu du grand public pour son rôle de père bobo dans la série télévisée "Fais pas ci, fais pas ça" ou pour celui d'Igor d'Hossegor, le rival de Jean Dujardin dans "Brice de Nice", est décédé dimanche à 55 ans.
Mort de Bruno Salomone, figure attachante de "Fais pas ci, fais pas ça"
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