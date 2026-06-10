A la veille de la Coupe du Monde de football 2026, une vidéo montre l'équipe du Sénégal en pleine fouille sur un tarmac. Plusieurs utilisateurs y voient une "humiliation raciste" à leur entrée sur le territoire américain. Ces images, véridiques, montrent en réalité un contrôle de routine pour les vols privés. La fédération de football sénégalaise a confirmé que cette procédure, opérée "sans incident", avait été organisée pour permettre aux joueurs d'éviter les files d'attente dans l'aérogare.
Mondial-2026 : l'équipe du Sénégal "humiliée" par les douanes à leur arrivée aux États-Unis ?
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