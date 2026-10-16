"Plusieurs enseignants dénoncent des violences policières graves dont ils ont été victimes et à ce jour au moins cinq d'entre nous se préparent avec des avocats à déposer plainte", déclare Marion Bernard, professeure de philosophie au lycée Paul-Eluard, et porte-parole des personnels, lors d'une conférence de presse, alors que le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour "violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique" au lendemain d'une journée de mobilisation tendue devant ce lycée de Saint-Denis.
Mobilisation au lycée Paul-Eluard à Saint-Denis: des enseignants vont porter plainte
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