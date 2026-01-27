Des manifestants réagissaient lundi à Minneapolis, après l'annonce du départ, à compter de mardi, de certains agents fédéraux engagés dans des opérations de contrôle de l'immigration dans la ville.
Minneapolis: des manifestants réagissent au départ de certains agents fédéraux
