"Une émotion nationale, un deuil national, une solidarité nationale, une pensée appuyée à tous les militaires qui sont déployés dans la zone", déclare Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, en évoquant le premier mort recensé au sein de l'armée française dans le cadre de la guerre au Moyen-Orient. SONORE
Militaire français mort au Moyen-Orient: "une émotion nationale" (Bregeon)
