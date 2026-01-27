À Istanbul, les chats sont traités en roi, une tradition ancestrale dans la ville turque. "Les Stambouliotes aiment les animaux. Chez nous, les chats et les chiens entrent librement dans les magasins, s'allongent, dorment," raconte une habitante.
Mi-chats mi-pachas: Istanbul sous la griffe de ses félins
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro