Après avoir consulté un panel d'experts pendant des mois, le Mexique prévoit de lancer l'exploration de gisements de gaz et de pétrole de schiste en utilisant la controversée technique de la fracturation hydraulique. Déjà utilisée pour extraire du pétrole dans l'État du Veracruz, elle est source de nuisances et de pollution pour les habitants, mais l'administration de Claudia Sheinbaum cherche à tout prix à atteindre une autosuffisance énergétique et réduire sa dépendance aux États-Unis.
Mexique : exploiter le gaz de schiste malgré les dégâts ?
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