Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio rencontre la présidente du Mexique Claudia Sheinbaum à Mexico alors que les États-Unis intensifient leurs actions contre les cartels de narcotrafiquants et ont mené "dans les Caraïbes" une frappe contre un "bateau transportant de la drogue" qui aurait quitté le Venezuela. IMAGES
Mexico: Rencontre entre la présidente Sheinbaum et le secrétaire d'État américain Rubio
