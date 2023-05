Maxime Quijoux, politiste : "Le mouvement contre la réforme des retraites ne s’essouffle pas"

information fournie par France 24 • 02/05/2023 à 11:15

Quels que soient les chiffres de participation retenus, la mobilisation du 1er-Mai a été plus forte en France que les années précédentes. Cela fait 15 ans que les syndicats ne s'étaient pas rassemblés sous la même bannière pour la journée internationale des travailleurs. En cause : la réforme des retraites. Après 13 journées de mobilisation en quatre mois, et alors que la loi contestée a été promulguée par Emmanuel Macron, quelle suite les opposants au texte peuvent-ils donner au mouvement ? Questions posées à Maxime Quijoux, sociologue et politiste au CNRS.