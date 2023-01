Marseille, 1943 : le crime oublié

information fournie par France 24 • 27/01/2023 à 13:15

Marseille, 1943. Les Allemands occupent la ville depuis quelques mois. En janvier, dans les quartiers populaires autour du Vieux Port, le cœur historique de Marseille, la résistance s’organise et multiplie les actions contre l'occupant. Ces vieux quartiers concentrent des populations pauvres issues de l’immigration, notamment des Italiens ayant fui le régime de Mussolini, des syndicalistes, des communistes et une communauté juive. Tout ce que Hitler et les nazis exècrent.