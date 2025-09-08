"On a créé un sort procédural très spécifique pour Marine Le Pen, (...) ils ont voulu accélérer, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ils viendraient s'en plaindre", réagit l'avocat du Parlement européen Me Maisonneuve alors que la défense déplore que les dates retenues pour le procès en appel de l'affaire des assistants parlementaires européens du FN, du 13 janvier au 12 février 2026, ne viennent "parasiter" les élections municipales. SONORE
Marine Le Pen jugée du 13 janvier au 12 février 2026: l'avocat du Parlement réagit
