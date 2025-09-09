François Bayrou a remis mardi sa démission à Emmanuel Macron après s'être vu refuser la veille la confiance des députés. Pour Marc Fesneau, proche du Premier ministre démissionnaire, celui-ci "a fait progresser la question de la dette et a essayé d’éclairer les consciences". Le président du groupe Les Démocrates à l'Assemblée nationale estime par ailleurs que "certaines forces politiques jouent la politique du pire ou celle du lâche".
Marc Fesneau (Modem) : "Il faut un Premier ministre qui offre une stabilité au pays"
