Ne pas se taire, c'est le choix de milliers de voix dissidentes en Russie, critiques du régime poutinien ou opposants à la guerre en Ukraine. Qu’ils soient connus ou non, ces opposants à Vladimir Poutine ont en commun un courage remarquable, dans un pays où la répression est féroce. Le documentaire "Politzek, les voix qui défient le Kremlin" leur rend hommage. Il a été co-réalisé par la cinéaste russe Ekaterina Mamontova et par Manon Loizeau, l'invitée du jour.
Manon Loizeau : "Il y a plus de prisonniers politiques en Russie que sous Leonid Brejnev"
