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Manifestations post-électorales en Tanzanie : 518 morts selon un bilan officiel du gouvernement

information fournie par France 24 24/04/2026 à 22:34

La Tanzanie a enfin dévoilé le rapport tant attendu sur les violences post-électorales survenues après la présidentielle d’octobre dernier. Selon la commission d’enquête nommée par le gouvernement, 518 personnes ont été tuées durant ces événements dramatiques, un chiffre bien en deçà de celui dénombré par certaines ONG.

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