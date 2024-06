Manifestations meurtrières au Kenya : au moins 22 morts, une marche pacifique prévue ce mercredi

information fournie par France 24 • 26/06/2024 à 15:13

Une des figures du mouvement de contestation antigouvernementale au Kenya a appelé à manifester à nouveau jeudi de manière pacifique en mémoire des victimes de la chaotique mobilisation de mardi, qui a fait 22 morts selon l'organisme officiel de défense des droits humains. Après la journée de violences et de pillages dans la capitale Nairobi, pendant laquelle le parlement a voté le projet de budget dénoncé dans la rue, le président William Ruto a affiché mardi soir sa fermeté et assuré que la "violence et l'anarchie" seraient fermement réprimées. Les détails avec Bruno Daroux, chroniqueur international à France 24.