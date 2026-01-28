À Lagos, la capitale économique du Nigeria, la police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants en colère après la démolition de logements dans des quartiers informels, notamment le quartier flottant de Makoko. Les habitants déplacés accusent les autorités d’évictions massives sans compensation ni relogement.
Manifestation réprimée au Nigeria : la colère gronde après la destruction de quartiers informels
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro