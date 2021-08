Mali: le plan d'action du Premier ministre Choguel Maïga adopté

information fournie par France 24 • 03/08/2021 à 23:37

Le Premier ministre malien Choguel Kokalla Maïga a présenté son plan d'action gouvernementale 2021-2022 devant les membres du Conseil national de la transition, à Bamako. "Parce que les élections sont un processus et non une fin en soi, nous devons œuvrer à leur réhabilitation et à leur crédibilité", déclare-t-il. Les membres du Conseil national de la transition ont, malgré les doutes, plébiscité le plan d'action par 102 voix pour, 2 contre et 9 abstentions. Les détails dans ce journal.