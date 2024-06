Malgré son opération séduction auprès des patrons, le RN ne convainc pas le Medef

information fournie par France 24 • 11/06/2024 à 10:33

Le Rassemblement national est favori des sondages et veut se montrer prêt à gouverner. Depuis des mois, Jordan Bardella et Marine Le Pen mènent une opération séduction auprès des milieux d’affaires. Un certain nombre de patrons ont accepté de rencontrer le parti d’extrême droite, dont le programme économique a également beaucoup évolué. Le Medef, par la voix de son président, Patrick Martin, explique néanmoins, ne pas partager "certaines visions politiques incompatibles avec la compétitivité des entreprises et la prospérité du pays".