Des milliers de Malgaches se rassemblent sur la célèbre place du 13 mai, devant l'hôtel de ville, alors que le président Andry Rajoelina dissout l'Assemblée nationale, devançant ainsi un vote de l'opposition visant à le destituer de ses fonctions en raison de la crise politique qui secoue l'île.
Madagascar: des milliers manifestent alors que Rajoelina dissout le parlement
