Le chef de l'Etat plante un chêne dans le jardin de l'Elysée, "symbole d'enracinement de la mémoire d'Ilan Halimi dans la République", à l'occasion de son hommage à au jeune juif séquestré et torturé à mort en 2006.
Macron plante un chêne en hommage à Ilan Halimi dans les jardins de l'Elysée
