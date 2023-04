information fournie par France 24 • 17/04/2023 à 18:02

Après ses propos polémiques sur l'Europe qui "ne doit pas être suiviste" de la Chine et surtout des Etats-Unis sur la question de Taiwan, Emmanuel Macron détaille son concept d'autonomie stratégique pour l'Union Européenne. On va plus loin avec Patricia Allémonière, Gauthier Rybinski et Alix Le Bourdon à Bruxelles.