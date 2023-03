Macron en visite au Gabon : début de la visite de quatre jours en Afrique centrale

information fournie par France 24 • 02/03/2023 à 11:01

Et plus au sud du continent au Gabon, cette visite. Emmanuel Macron est à Libreville. Début d'une tournée de 4 jours en Afrique centrale pour le président français. Au Gabon, cette visite interroge. On la voit comme un soutien au président Ali Bongo, en pleine année electorale. // Et l'autre objectif de ce déplacement d'Emmanuel Macron au Gabon, c'est cette participation au One Forest Summit. Sommet consacré à la protection des forets tropicales. Et le Gabon justement abrite une partie de la gigantesque foret tropicale du bassin du Congo. Une ressource écologique mais aussi une manne aussi pour les exploitants.