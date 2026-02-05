Arrivé en janvier en provenance du Real Madrid, Endrick est déjà la nouvelle star de Lyon. Auteur de 4 buts depuis son arrivée, le jeune attaquant brésilien en a inscrit un 5e mercredi en Coupe de France face à Laval. Un but plus important que les autres puisqu’il a permis à Lyon de débloquer la situation à la 80e minute. Vainqueurs finalement 2-0, les Lyonnais sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France, où ils rejoignent notamment Lens, Toulouse et Nice.
Lyon rejoint les quarts de finale de la Coupe de France grâce à Endrick
