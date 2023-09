Lutte contre le harcèlement scolaire : "c’est vraiment un fléau national"

information fournie par France 24 • 27/09/2023 à 15:27

Entre 800 000 et un million d’élèves seraient victimes chaque année de harcèlement scolaire, selon un rapport d’information du Sénat publié en 2021. Devant ce nombre effarant, le gouvernement a annoncé ce jour son plan interministériel pour lutter contre ce fléau. Comment protéger nos jeunes et enrailler ce phénomène ? Pour Nora Fraisse, déléguée générale de l’Association "La Main tendue", auteure du livre "Marion 13 ans pour toujours" (Ed, Livre de Poche) et invitée de France 24, "il faut entendre la souffrance des enfants et des familles et ne pas se retrancher derrière des textes." Témoignage