France 24 • 14/12/2020 à 12:26

Certains la surnomment "la meilleure ennemie des banques". L'invitée du jour de "Paris Direct" est la fondatrice de l'ONG Reclaim Finance. Lucie Pinson vient de recevoir le prix Goldman 2020, la distinction la plus prestigieuse dans le domaine de l'environnement, pour son combat contre les énergies fossiles. Sa méthode ? Convaincre les plus grands financiers mondiaux de ne plus soutenir des projets polluants.