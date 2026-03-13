Grâce à un but chanceux d'Endrick inscrit jeudi dans les dernières minutes de jeu, les Lyonnais gardent une chance de se qualifier en quarts de finale de la Ligue Europa, la semaine prochaine, à domicile. De leur côté, les Lillois ont encaissé un but face à Aston Villa, et seront condamnés à un exploit lors du match retour pour espérer continuer leur aventure européenne.
Ligue Europa : les Lyonnais décrochent le match nul face aux Espagnols du Celta Vigo
