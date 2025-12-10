L'Olympique de Marseille a battu l'Union Saint-Gilloise (3-2). L'OM compte 9 points et se rapproche d'une place de barragiste.
Ligue des champions : l'OM enchaîne en battant l'Union Saint-Gilloise
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro