L’AS Monaco s’est imposée face à Marseille (2-1) en clôture de la 28e journée de Ligue 1. Grâce à cette victoire, Monaco (5e) revient à hauteur de l’OM (4e).
Ligue 1 : Monaco domine Marseille et relance la course au podium
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