Liberté de la presse : à Gaza, les journalistes risquent leur vie pour informer

information fournie par France 24 • 03/05/2024 à 10:37

Plus de six mois après le début de la riposte israélienne au massacre du 7 octobre, les journalistes palestiniens de la bande de Gaza continuer de payer un lourd tribut dans l'exercice de leur métier. La presse reste interdite d’accès dans l'enclave palestinienne, au grand dam des médias internationaux. Selon l'organisation Reporters sans frontières, Gaza est en passe de devenir un trou noir de l’information. Dans quels conditions les journalistes sur le terrain travaillent-ils et comment l’information continue-t-elle à nous parvenir? Reportage de Tarek Kai. Attention, certaines images de cette vidéo peuvent choquer.