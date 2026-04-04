Une frappe israélienne a touché samedi un bâtiment dans le village d'Abbassiyeh, au sud du Liban, près de la ville de Tyr. L'armée israélienne frappe de nouveau des quartiers de Tyr et ses environs, selon l'Agence nationale d'information (Ani).
Liban: une frappe israélienne touche un bâtiment près de Tyr
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