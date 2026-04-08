Des frappes massives secouent Beyrouth, la capitale libanaise, et sa banlieue sud. Israël affirme que la trêve irano-américaine annoncée dans la nuit n'inclut pas le Liban et l'armée israélienne a dit avoir mené sa "plus grande frappe coordonnée" contre le Hezbollah pro-iranien depuis le début de cette guerre. IMAGES
Liban: plusieurs frappes israéliennes secouent la capitale Beyrouth
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