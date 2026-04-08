Des secouristes évacuent des victimes du site d'une frappe israélienne qui a eu lieu cette nuit dans la ville libanaise de Saïda. L'attaque a fait huit morts a indiqué le ministère de la Santé mercredi, alors que les États-Unis et leurs alliés ont conclu un cessez-le-feu avec l'Iran, qui n'inclut pas le Liban a précisé Israël.
Liban: les secours sur les lieux d'une frappe israélienne meurtrière à Saïda
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