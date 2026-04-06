Israël a frappé dimanche Beyrouth et ses environs, à proximité de l'hôpital Rafic-Hariri, faisant au moins cinq morts et 52 blessés d'après un dernier bilan du ministère de la Santé.
Liban: frappe israélienne à proximité du principal hôpital de Beyrouth
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