De la fumée s'élève après des frappes israéliennes qui ont touché le village de Hallousiyé, dans le sud du Liban, près de la ville côtière de Tyr. Ces frappes interviennent au lendemain de l'annonce par le ministère libanais de la Santé que des frappes israéliennes ont fait au moins 12 morts dans le sud du Liban. IMAGES
Liban : de la fumée s'élève après des frappes israéliennes sur le Sud
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