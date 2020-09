Liban : "45% de la population vit sur ou sous le seuil de pauvreté"

France 24 • 04/09/2020 à 18:08

Quelques jours après la visite d'Emmanuel Macron à Beyrouth, nous recevons Ferid Belhaj, vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Alors que cette dernière a chiffré les conséquences économiques de l'explosion au port de la capitale libanaise à 6 à 8 milliards de dollars, il estime qu'il faut intervenir très rapidement dans l'habitat, les transports et la culture, réformer les secteur de l'électricité et de l'eau, mais aussi assainir le système financier, en situation de quasi-faillite, ou encore financer des projets de couverture sociale.