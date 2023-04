"Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan", le grand retour du film de cape et d’épée

information fournie par France 24 • 05/04/2023 à 15:13

C’est la sortie événement de la semaine en France : la nouvelle adaptation cinématographique des "Trois Mousquetaires", l’épopée d’Alexandre Dumas. Ce numéro d'À l’Affiche revient sur ce film au budget et au casting exceptionnels. Où quand François Civil, Romain Duris, Pio Marmaï et Vincent Cassel sortent l’épée pour sauver le cinéma français… Également au programme : "L’établi", ou l’itinéraire d’un bourgeois dans le mode ouvrier avec Swann Arlaud, et Zita Hanrot en strip-teaseuse dans "À mon seul désir".