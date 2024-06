information fournie par France 24 • 28/06/2024 à 13:04

Au Royaume-Uni, les travaillistes de Keir Starmer sont les grand favoris des élections du 4 juillet et devraient reprendre les rênes du pays après plus de 14 ans de pouvoir conservateur. Comment cette alternance politique pourrait-elle impacter les relations entre Bruxelles et Londres, huit ans après le vote du Brexit ?

Une émission préparée par Isabelle Romero, Sophie Samaille, Anaïs Boucher, Elitsa Gadeva et Paul Guianvarc'h.