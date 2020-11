France 24 • 10/11/2020 à 12:57

Dans ce numéro 100% cinéma de "A l'Affiche !", Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur la sortie sur Netflix du film "Les sept de Chicago", du scénariste et réalisateur Aaron Sorkin, spécialiste de la politique américaine. Un drame inspiré de faits réels qui résonne particulièrement avec l'actualité. Également au programme de cette émission, les tournages au temps du Covid-19 et quatre classiques d'Hitchcock à revoir.