Les sanctions américaines contre l'armée rwandaise saluées par les autorités congolaises

information fournie par France 24 03/03/2026 à 22:31

En RD Congo, les sanctions américaines contre des hauts responsables militaires rwandais sont saluées par les autorités congolaises. Cela fait longtemps qu'ils réclamaient des sanctions ciblées contre le Kigali. Ces sanctions font naître un espoir de paix dans l’est du pays ou les combats se sont intensifiés ces dernières semaines. Léonard She Okitundu, député, ancien Ministre congolais des Affaires étrangères, est notre invité.

