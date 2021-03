Les réseaux sociaux, terrain de jeu de la présidentielle 2022 ?

France 24 • 10/03/2021 à 13:07

Avec les restrictions liées au Covid-19, les politiques ne peuvent plus faire campagne sur le terrain. Alors, de plus en plus, ils investissent les réseaux sociaux. Un excellent moyen de faire passer leurs messages et d'atteindre un nouveau type de public : les jeunes. Tandis que le président Emmanuel Macron avait donné, il y a quelques mois, une interview au média en ligne Brut, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a inauguré sa chaîne sur Twitch, le réseau social pour gamers sur lequel Jean Castex participera à une émission ce dimanche. Roselyne Febvre en parle avec David Revault-d'Allonnes et Bruno Jeudy.