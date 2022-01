information fournie par France 24 • 14/01/2022 à 11:39

Dans le quartier de Montmartre, le Moulin Rouge rythme les nuits parisiennes depuis plus de 120 ans. Berceau du French cancan, ce lieu magique offre une parenthèse enchantée tout en strass, en plumes et en paillettes. Éric, le directeur technique, Olga, la danseuse, et Mehmed, le gardien, sont les artisans de la réussite des spectacles, des coulisses à la scène.