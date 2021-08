Les langues régionales françaises, un trésor national

information fournie par France 24 • 26/08/2021 à 15:08

S'il n'y a qu'une seule langue officielle en France - le français -, il y a de nombreuses langues locales. En France métropolitaine, il y a l'alsacien, le basque, le breton, le catalan, le corse et l'occitan, par exemple. On compare parfois la France à une mini-Europe avec une grande diversité linguistique. Il y a également toutes les langues locales dans les territoires d'Outre-mer. Toutes ces langues sont des vestiges de l'histoire de la France et font partie de notre riche patrimoine culturel. Mais l'enseignement de ces langues à l'école peut provoquer de vives débats.