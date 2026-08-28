Alors que la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, les troupes américaines avancent et les forces japonaises s’épuisent. Des milliers de pilotes japonais, âgés en moyenne de 21 ans, reçoivent alors l’ordre de lancer leur avion chargé d’explosifs sur les navires de guerre ennemis. Plus de 3 800 pilotes ont sacrifié leur vie, 7 000 marins alliés ont été tués. Notre reporter Mélodie Sforza est allée à la rencontre de l’un des derniers pilotes kamikazes encore en vie.
Les héros controversés de la Seconde Guerre mondiale au Japon : un pilote kamikaze témoigne
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