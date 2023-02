Les glaciers des Alpes, monuments naturels en danger

information fournie par France 24 • 03/02/2023 à 11:22

Vieux de plusieurs dizaines de milliers d’années, les glaciers, de fascinants monuments naturels, sont menacés. Les Alpes françaises en comptent plus de 4 000, dont 80 % à 90 % aura disparu en 2100 sous l'effet du réchauffement climatique. Parmi les glaciers les plus emblématiques, la Mer de glace souffre et recule chaque année un peu plus, sous l'œil des touristes. Le glacier des Bossons laisse, lui, apparaître des débris d’avion qu’on croyait à jamais disparus. Des images saisissantes.