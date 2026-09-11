À Bruxelles, les yeux sont tournés vers la France. Les Européens sont en effet fébriles à l'approche d'une élection présidentielle française qui pourrait être remportée par Marine Le Pen (Rassemblement national, RN) et marquer un tournant en Europe. Si la candidate du RN a renoncé à un Frexit, elle parle en revanche de diminuer unilatéralement et drastiquement la contribution française au budget européen.
Les Européens tournés vers la présidentielle française : quand la France inquiète l'Europe
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