Les enfants volés de Syrie : la quête des familles pour les retrouver

information fournie par France 24 09/12/2025 à 14:10

Un an après la chute du dictateur syrien Bachar al-Assad, plus de 110 000 Syriens sont toujours portés disparus, dont plusieurs milliers d'enfants. Ont-ils été tués ? Adoptés illégalement ? Leur destin reste inconnu. Mais des témoignages et documents officiels révèlent qu'un certain nombre d’entre eux ont été placés de force dans des orphelinats avant de se volatiliser. Reportage de Jenna Le Bras.

Proche orient
Syrie

