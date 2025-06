Les combats d'Estelle Lobé face à la déforestation au Congo

information fournie par France 24 • 27/06/2025 à 11:02

La forêt du Bassin du Congo couvre 180 millions d'hectares et s’étale sur six pays d’Afrique centrale. Premier puits de carbone au monde avec la forêt amazonienne, elle aussi est victime d'une importante déforestation. Or les attaques contre la nature ont de graves impacts sur les populations locales, sur les femmes en particulier. Co-fondatrice de l’APADIME, l'Action pour la Protection en Afrique des Déplacés Internes et des Migrants Environnementaux, Estelle Lobé s’est engagée autant pour la forêt de son enfance que pour défendre les populations qui souffrent de la surexploitation de l’environnement.