Les citoyens "invisibles" du Brésil : des personnes sans identité et dépourvues de droits

information fournie par France 24 • 14/04/2022 à 11:54

L'Institut brésilien de géographie et de statistique estime à 3 millions le nombre de citoyens fantômes : des femmes, des hommes et des enfants qui ne possèdent ni acte de naissance ni carte d'identité. Inexistants aux yeux de l'administration, ils sont privés d'accès au système de santé, à l'école publique et ne peuvent pas voter. À Rio de Janeiro, des magistrats et des assistants sociaux tentent de les sortir de cette situation. Reportage de nos correspondantes Perrine Juan et Louise Raulais.